Роналду не завёлся: Португалия сенсационно потеряла очки в матче с ДР Конго на ЧМ по футболу

Португалия не сумела обыграть ДР Конго в стартовом матче группового этапа ЧМ по футболу. Жоау Невеш открыл счёт в дебюте красивым ударом головой в дальний угол, но в компенсированное к первому тайму время Йоан Висса восстановил равновесие схожим образом после розыгрыша углового. Подопечные Роберто Мартинеса владели подавляющим преимуществом и выполнили более 700 точных передач, однако создать по-настоящему голевых моментов больше не смогли. Не помог им и Криштиану Роналду, который до перерыва записал себе в актив всего 16 касаний мяча, а после нанёс два неточных удара из пределов штрафной.
Португалии предстояло последней из топ-сборных начать выступление на чемпионате мира. А уровень соперника позволял сделать это без лишних нервов. Команда ДР Конго впервые с 1974-го пробилась в финальную стадию мундиаля. Хотя на Кубке Африки порой выступала неплохо и, например, в 2015-м взяла медали. Но практически никто не сомневался в успехе подопечных Роберто Мартинеса.
А особенное внимание, разумеется, было приковано к Криштиану Роналду, который приехал на своё шестое первенство планеты и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Накануне встречи капитан обратился к болельщикам.
«Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать всё за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всём мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.
Дополнительной мотивацией для него должно было послужить великолепное выступление аргентинца в матче с Алжиром, который оформил хет-трик и словно бросил вызов извечному оппоненту. Да и Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд оформили по дублю. Криштиану просто не имел право промолчать.
Единственной ложкой дёгтя для европейской дружины стала потеря ключевого защитника Рубена Диаша, который не успел восстановиться от травмы. Зато Роналду ожидаемо попал в старт.
Конголезцы сделали выбор в пользу расстановки 5−3−2 с тремя центральными защитниками и приготовились обороняться большими силами. Складывалось впечатление, что португальцам непросто будет добиться своего.
На деле они открыли счёт уже на шестой минуте. Причём сработало нестандартное действие. Оппонентов поставило в тупик неожиданное подключение из глубины Жоау Невеша. А хавбек ПСЖ воспользовался отличной подачей Педру Нету с левого фланга и головой отправил мяч в дальний угол. Попутно он с ростом 174 см стал одним из самых низких футболистов, забивавших головой на ЧМ. Своеобразным рекордом по этому показателю владеет уругваец Джорджиан де Арраскаэта (173 см).
Пропустив, африканская дружина отодвинула игру от своих ворот и даже создала пару подходов. В частности, запомнился дальний выстрел Эдо Кайембе с рикошетом, после которого Диогу Кошта забрал мяч. В остальном подопечные Мартинеса владели инициативой, но без особого продвижения вперёд, словно усыпляя оппонентов. Незаметен был и Роналду, который постоянно предлагал себя партнёрам, но чаще находился в офсайде. Показательная статистика — в первом тайме он совершил всего 16 касаний, как и вратарь Кошта.
В довершение всех бед в компенсированное время африканский коллектив ещё и восстановил равновесие. После розыгрыша углового Артур Масуаку выполнил подачу на дальнюю штангу, а никем не прикрытый Йоан Висса спокойно отправил снаряд в сетку.
Во втором тайме ход игры поменялся несильно. Фавориты продолжали владеть инициативой без особого продвижения вперёд. Они не включали повышенные обороты и позволяли оппонентам легко перекрывать свободные зоны. Вдобавок не хватало немного везения. Например, Жоау Канселу после отличной скидки партнёра грудью точно пробил в падении. Но арбитр отменил гол-красавец из-за явного офсайда.
В свою очередь, конголезцы при случае организовывали не менее опасные контратаки. Особенно активен был Седрик Бакамбу. По истечении часа он даже угодил в штангу, но перед этим оттолкнул Бруну Фернандеша. Чуть позже форвард завершил контратаку опасным выстрелом с линии штрафной, но не попал в ближнюю девятку.
У португальцев по-прежнему ничего не получалось. Мартинес пытался спасти встречу с помощью замен и укрепил линию атаки Рафаэлом Леау и Гонсалу Рамушем. А сразу после перерыва появился Шику Консейсау. Но убрать Роналду бельгиец так и не рискнул.
Это выглядело странно, поскольку ветеран по большей части пребывал в тени и не создал никаких проблем мощным быстрым оппонентам. Хотя пару неточных ударов ближе к финальному свистку нанёс, но не попал в ближний угол. Причём в обоих эпизодах Криштиану явно было неудобно — он тянулся к мячу. А ведь в первом мог пропустить снаряд на Бруну Фернандеша, находящего в лучшей позиции.
В итоге 41-летний форвард довёл серию встреч без голов на крупных турнирах до десяти. Кроме того, лишь 25 раз встретился с мячом, что стало для него антирекордом на мундиалях и Евро, если брать в расчёт полные матчи.
Добиться своего в компенсированное время тоже не получилось. Европейский коллектив толком не сумел организовать финальный штурм. А результативный удар Невеша в створ в самом дебюте так и остался единственным для команды. Не помогли ни 60% владения мячом, ни более 700 точных передач.
Конголезцы грамотно сыграли в обороне, воспользовались редким шансом и сотворили громкую сенсацию. Португальцам же теперь жизненно необходимо в следующем туре брать верх над Узбекистаном.