Роналду не завёлся: Португалия сенсационно потеряла очки в матче с ДР Конго на ЧМ по футболу

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы ощущаем ту же гордость, ту же страсть и ту же ответственность, что и в первый день. Завтра начинается новая глава. Мы очень усердно работали, чтобы достичь этого момента, и сейчас самое время отдать всё за нашу страну и всех тех, кто поддерживает нас здесь и во всём мире. Верьте, как мы! Давай, Португалия!» — написал Роналду в соцсетях.