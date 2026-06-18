МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Хирурги Херсонской области извлекли из тела раненого взрывом украинского дрона три сим-карты, они могли использоваться как поражающий элемент, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.
Видео с рассказом хирурга Скадовской ЦРБ, куда поступил пострадавший от взрыва беспилотника ВСУ, предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Есть пластмассовые (поражающие элементы — ред.). Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — рассказал Мнацаканян.
По словам хирурга, ВСУ часто используют пластик в своих взрывных устройствах. По его предположению, карты могли использоваться как поражающий элемент — кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, а вот обнаружить с помощью рентгена такие элементы сложнее, чем «традиционный» металл.
Мнацаканян отметил, что извлекать сим-карты из тела раненого врачам пришлось впервые.
«Это первый раз мы такое видели. Как раз был губернатор у нас в этот момент, когда мы оперировали. Он их (сим-карты — ред.) забрал, отдал органам для исследования», — рассказал он.
Сам Мирошник, в свою очередь, предположил, что сим-карты использовались в дроне как запчасти.