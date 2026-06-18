Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США должны вывести из-под санкций иранскую нефть, заявили в МИД ИРИ

Исмаил Багаи: США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть.

ТЕГЕРАНА, 18 июн — РИА Новости. США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Вывод нефти из-под санкций начинается сегодня и должен продолжаться во время переговоров», — приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.

Он заявил об этом после того, как сообщил о подписании меморандума с США, согласно которому до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных, обеспечив все необходимые для этого услуги. Сам текст был опубликован иранским госагентством IRNA.

Окончательно санкции предполагается снять итоговой договоренностью, которая решит проблему иранского атома.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше