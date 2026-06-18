США должны вывести из-под санкций иранскую нефть, заявили в МИД ИРИ

Он заявил об этом после того, как сообщил о подписании меморандума с США, согласно которому до окончательного снятия санкций сделают исключение из них для экспорта иранской сырой нефти, продуктов нефтехимии и их производных, обеспечив все необходимые для этого услуги. Сам текст был опубликован иранским госагентством IRNA.