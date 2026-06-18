Украинский пленный признался в убийстве раненого российского бойца

КУРСК, 18 июн — РИА Новости. Пленный этнический суданец Даниель Жарков признался РИА Новости, что по приказу украинского командира он убил раненого российского солдата.
«Пришел приказ от командира, чтобы я либо кто-то из нас этого солдата по-тихому убрал. Ну, то есть либо зарезали, либо задушили. Мы вообще сначала не хотели ничего делать», — сообщил пленный.
Давление со стороны командира было постоянным: каждые пять минут он выходил и спрашивал, что сделали с солдатом. Бойцы понимали, что если приказ не выполнить, их самих могут убить.
«Ну, и постоянным давлением, наверное, через каждые минут пять выходил командир: “Ну, что вы там сделали? Ну, что вы там? Ну, что вы сделали с солдатом?” Его сказали уничтожить, а не взять в плен. То есть был приказ его аннулировать тихим образом», — добавил Жарков.
Он признался, что «психанул» из-за боязни того, что командование не скинет дальше точку отступления и от понимания, что если приказ не выполнить, то и его самого могут убить. Затем он нанес российскому военному смертельное ранение. После этого ВСУ скинули координаты для отхода.
Приказ добивать раненых военнослужащих противника является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и квалифицируется как военное преступление. Ранее Следственный комитет РФ возбуждал уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине, квалифицируя их как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Российские власти неоднократно заявляли о систематических нарушениях ВСУ норм международного гуманитарного права.