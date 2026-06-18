Украинский пленный признался в убийстве раненого российского бойца

«Ну, и постоянным давлением, наверное, через каждые минут пять выходил командир: “Ну, что вы там сделали? Ну, что вы там? Ну, что вы сделали с солдатом?” Его сказали уничтожить, а не взять в плен. То есть был приказ его аннулировать тихим образом», — добавил Жарков.