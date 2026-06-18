Белый дом подтвердил подписание Трампом меморандума США и Ирана

Ранее Дональд Трамп по прибытии в Париж пообещал, что армия США не уйдёт из Персидского залива после подписания сделки с Ираном, сохранив усиленное военное присутствие для контроля за выполнением Тегераном взятых обязательств. Американский президент не назвал конкретных сроков, но дал понять, что силы останутся в регионе, пока Вашингтон не убедится в стабильности ситуации. Трамп выразил уверенность, что «всё пойдёт хорошо».