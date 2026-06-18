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Трамп сообщил о подписании соглашения с Ираном

Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

«Я только что подписал его», — сказал он журналистам во Франции.

Ранее в ночь на четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме.

Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. Как отмечал Вашингтон, в этот день полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:

США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ. ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней.

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