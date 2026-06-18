Источник сообщил о дискуссиях в ЕС по статусу виз граждан России

Страны Европейского союза с весны обсуждают возможность пересмотра ранее выданных гражданам России шенгенских виз и видов на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным собеседника агентства, инициатива рассматривается параллельно с другими ограничительными мерами, однако согласовать соответствующие решения на уровне стран ЕС пока не удалось.
Речь, в частности, идет о вариантах проверки уже выданных документов у отдельных категорий граждан РФ. Среди критериев упоминаются факты работы в российских компаниях, а также публичные заявления о поддержке или неподдержке текущей политической линии.
Источник отметил, что в качестве возможного обоснования подобных мер могут рассматриваться соображения безопасности. При этом на данный момент единой позиции среди стран Евросоюза по этому вопросу нет.
Как уточняется, обсуждение затрагивает широкий спектр возможных ограничений, однако конкретные механизмы их реализации пока не выработаны.
Отмечается, что визовая политика ЕС в отношении граждан третьих стран в последние годы в целом стала более жесткой и регулярно становится предметом политических дискуссий между странами-участницами, которые по-разному оценивают баланс между вопросами безопасности и сохранением действующих правил свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны.
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