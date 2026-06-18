Источник сообщил о дискуссиях в ЕС по статусу виз граждан России

Отмечается, что визовая политика ЕС в отношении граждан третьих стран в последние годы в целом стала более жесткой и регулярно становится предметом политических дискуссий между странами-участницами, которые по-разному оценивают баланс между вопросами безопасности и сохранением действующих правил свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны.