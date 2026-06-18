Глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность предложить американским компаниям оборонного сектора организовать лицензионное производство ракет для Киева на территории Европы и Украины, что вызвано истощением американских запасов вооружений в результате вооружённого конфликта с Ираном, сообщает Bloomberg на источники.
«Поскольку США израсходовали свои запасы в Иране, а на наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования», — отмечается в статье. Источники агентства, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили эту информацию.
Известно, что США производят некоторые виды вооружений за рубежом, в том числе ракеты Patriot. Однако Вашингтон традиционно проявляет крайнюю осторожность в вопросах лицензирования, принимая во внимание интересы интеллектуальной собственности и вопросы управления производственными цепочками.
При этом, как сообщало издание Schweiz heute, пезидент США демонстративно игнорировал Владимира Зеленского во время встречи лидеров G7 во Франции.