Bloomberg: Трамп может наладить производство ракет для Киева в ЕС

«Поскольку США израсходовали свои запасы в Иране, а на наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования», — отмечается в статье. Источники агентства, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили эту информацию.