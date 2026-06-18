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Сергей Лазарев рассказал, почему часто показывает детей в соцсетях

Сергей Лазарев признался, что постит детей в соцсетях из гордости.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев в интервью РИА Новости рассказал, что активно постит своих детей в соцсетях, потому что гордится их достижениями.

"Так уж случилось, что они родились в семье известного папы. Я очень долго скрывал их от глаз. Но в какой-то момент это стало уже сложно делать. Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками.

По словам певца, сын и дочь спокойно относятся к своей медийности.

«Им это не доставляет неудобство. По крайней мере пока. Мы учимся с ними правильно на это реагировать, потому что внимание прессы к ним будет всегда, даже когда они вырастут, и тут просто нужно с детства выработать некий иммунитет», — отметил музыкант.

Дети Сергея Лазарева, Никита и Анна активно занимаются творчеством. Они посещают занятия в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес», изучают музыку и выступают на сцене.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.