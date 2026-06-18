Сергей Лазарев рассказал, почему часто показывает детей в соцсетях

"Так уж случилось, что они родились в семье известного папы. Я очень долго скрывал их от глаз. Но в какой-то момент это стало уже сложно делать. Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками.