Назван самый популярный вкус мороженого в Италии

«В 2026 году мы наблюдаем ряд четких тенденций. Фисташки по-прежнему остаются главным ингредиентом, часто переосмысливаемым с помощью новых текстур и сочетаний, вдохновленных современным кондитерским искусством. Также растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление — задействующим сразу несколько чувств», — рассказали в Carpigiani.