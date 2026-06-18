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Назван самый популярный вкус мороженого в Италии

В Италии фисташковый вкус лидирует в рейтинге популярности мороженого.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 18 июн — РИА Новости. Фисташковый вкус мороженого в Италии сохраняет статус самого популярного, однако местные производители все чаще делают ставку на необычные текстуры, натуральные ингредиенты и гастрономические сочетания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.

В Carpigiani Gelato University обучают искусству приготовления джелато — итальянского мороженого — предпринимателей и шефов со всего мира. Помимо обучения мастеров, компания Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.

«В 2026 году мы наблюдаем ряд четких тенденций. Фисташки по-прежнему остаются главным ингредиентом, часто переосмысливаемым с помощью новых текстур и сочетаний, вдохновленных современным кондитерским искусством. Также растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусами, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным, а потребление — задействующим сразу несколько чувств», — рассказали в Carpigiani.

По словам мастеров джелато, помимо фисташек популярностью пользуются фундук, шоколад, сливки и страчателла.

«Фисташковое стало символом высокого качества. Однако ремесленное джелато меняется: появляются более сложные вкусы, а также десерты в индивидуальной упаковке, торты, мороженое в батончиках, порционные варианты и продукты, разработанные специально для ресторанов, баров, отелей и кондитерских», — отметили представители школы джелато.