Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандал вокруг ценза: депутаты Абхазии не приняли поправки к Конституции

Депутаты парламента Абхазии не поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся возрастного ценза для кандидатов в депутаты и на пост президента.

Депутаты парламента Абхазии не поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся возрастного ценза для кандидатов в депутаты и на пост президента. Как передает корреспондент ТАСС, документ не набрал необходимого количества голосов и был снят с рассмотрения.

Инициатива предусматривала повышение минимального возраста для кандидатов в депутаты Народного собрания с 25 до 33 лет, а для кандидатов в президенты — с 35 до 45 лет. Также предлагалось убрать верхний возрастной предел в 65 лет.

Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что в случае отсутствия необходимого числа голосов законопроект автоматически снимается с производства.

До этого депутаты рассматривали несколько альтернативных поправок к документу, однако ни одна из них также не получила достаточной поддержки.

Одна из инициатив, предложенная спикером, предусматривала установление возрастного диапазона для кандидатов в президенты от 40 до 70 лет. Другие поправки предполагали как сохранение действующих норм, так и их частичное изменение.

В действующем законодательстве сохраняются прежние требования: депутатом парламента может стать гражданин Абхазии с 25 лет при наличии избирательного права, а президентом — гражданин республики абхазской национальности в возрасте от 35 до 65 лет.

Как отмечается, обсуждение поправок сопровождалось несколькими этапами голосования, однако ни один из вариантов изменения возрастных ограничений не получил консенсуса среди депутатов, что и привело к сохранению действующих норм без изменений.

Читайте также: Источник сообщил о дискуссиях в ЕС по статусу виз граждан России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше