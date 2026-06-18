Скандал вокруг ценза: депутаты Абхазии не приняли поправки к Конституции

Депутаты парламента Абхазии не поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся возрастного ценза для кандидатов в депутаты и на пост президента. Как передает корреспондент ТАСС, документ не набрал необходимого количества голосов и был снят с рассмотрения.
Инициатива предусматривала повышение минимального возраста для кандидатов в депутаты Народного собрания с 25 до 33 лет, а для кандидатов в президенты — с 35 до 45 лет. Также предлагалось убрать верхний возрастной предел в 65 лет.
Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что в случае отсутствия необходимого числа голосов законопроект автоматически снимается с производства.
До этого депутаты рассматривали несколько альтернативных поправок к документу, однако ни одна из них также не получила достаточной поддержки.
Одна из инициатив, предложенная спикером, предусматривала установление возрастного диапазона для кандидатов в президенты от 40 до 70 лет. Другие поправки предполагали как сохранение действующих норм, так и их частичное изменение.
В действующем законодательстве сохраняются прежние требования: депутатом парламента может стать гражданин Абхазии с 25 лет при наличии избирательного права, а президентом — гражданин республики абхазской национальности в возрасте от 35 до 65 лет.
Как отмечается, обсуждение поправок сопровождалось несколькими этапами голосования, однако ни один из вариантов изменения возрастных ограничений не получил консенсуса среди депутатов, что и привело к сохранению действующих норм без изменений.
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