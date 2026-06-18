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Меморандум с Ираном на подпись Трампу принес Рубио

Рубио подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном черным маркером.

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на подпись президенту Штатов Дональду Трампу принес во время ужина в Версале госсекретарь Марко Рубио, следует из распространенной пресс-службой американского лидера видеозаписи.

Трамп черным маркером оставил подпись на одном из листов бумаги, можно разглядеть, что на нем более 10 строк текста. Затем Трамп добавил подписанную страницу к другим и вернул Рубио. В это время его поздравлял президент Франции Эммануэль Макрон, сидевший по левую руку. Другие участники ужина, включая первую леди Бриджит, сидевшую справа от Трампа, аплодировали.

Рубио унес несколько листов, точное количество и содержание которых пока неизвестно. На оборотной стороне последнего был заметен печатный текст.

Иран и США ранее в июне подтвердили завершение работы над меморандумом. Документ, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.

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