Меморандум с Ираном на подпись Трампу принес Рубио

Трамп черным маркером оставил подпись на одном из листов бумаги, можно разглядеть, что на нем более 10 строк текста. Затем Трамп добавил подписанную страницу к другим и вернул Рубио. В это время его поздравлял президент Франции Эммануэль Макрон, сидевший по левую руку. Другие участники ужина, включая первую леди Бриджит, сидевшую справа от Трампа, аплодировали.