Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк львов

В соцсетях ранее появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали о начале проверки.