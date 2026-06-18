Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк львов

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Медведицу, которая содержалась в клетке в поселке Приморья, а потом пропала, нашли и передали в парк львов «Зов прайда», сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Ранее полиция сообщала, что медведица, которую держали в клетке в приморском селе Иннокентьевка, пропала после предварительных проверок, организованных по сообщению о жестоком обращении с животным.
«Медведицу нашли, хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов “Земля прайда”, — сказал собеседник агентства.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали о начале проверки.
По данным миприроды Приморья, медведица является собственностью физлица, была куплена им законно в 2015 году. Позднее в министерстве сообщали, что при повторном выезде на место медведя там уже не нашли. Уточнялось, что медведице примерно 20 лет.