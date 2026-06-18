После G7: Лула да Силва увидел смену настроений у союзников Киева

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны, оказывающие поддержку Украине, демонстрируют признаки усталости от затяжного конфликта. Об этом он сообщил журналистам по итогам саммита саммит G7, прошедшего во Франции.
По словам бразильского лидера, западные правительства, финансирующие Киев, постепенно теряют прежний уровень вовлеченности и заинтересованы в поиске путей урегулирования ситуации.
Лула да Силва отметил, что во время встреч на саммите он впервые почувствовал более выраженное стремление участников к завершению конфликта. Он подчеркнул, что среди лидеров обсуждается необходимость поиска политического решения.
Президент Бразилии заявил о готовности и дальше участвовать в международных усилиях, направленных на достижение мира, включая дипломатические инициативы и посреднические форматы.
Вместе с тем, по его словам, окончательное решение по урегулированию конфликта требует согласованных действий всех вовлеченных сторон и учета интересов как Украины, так и других участников международного процесса.
Отмечается, что Бразилия в последние годы последовательно продвигает позицию нейтралитета в украинском конфликте и регулярно выступает за активизацию переговорного процесса на международных площадках, включая форматы с участием стран Глобального Юга.
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