Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае загорелся небоскрёб Emirates Financial Towers

Пожар вспыхнул в небоскрёбе Emirates Financial Towers на улице Шейха Зайеда в Дубае.

Пожар вспыхнул в небоскрёбе Emirates Financial Towers на улице Шейха Зайеда в Дубае.

Об этом сообщила газета Khaleej Times.

По его данным, возгорание началось на этаже, где велись ремонтные работы. Команды гражданской обороны Дубая оперативно локализовали огонь.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

17 мая в Абу-Даби за внутренним периметром АЭС «Барака» в результате удара беспилотника произошёл пожар.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше