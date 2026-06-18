В Дубае загорелся небоскрёб Emirates Financial Towers

Об этом сообщила газета Khaleej Times.
По его данным, возгорание началось на этаже, где велись ремонтные работы. Команды гражданской обороны Дубая оперативно локализовали огонь.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
17 мая в Абу-Даби за внутренним периметром АЭС «Барака» в результате удара беспилотника произошёл пожар.
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