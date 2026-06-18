Мирошник: Украина заявляет о мире в формате, неприемлемом для переговоров

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал формат заявлений Украины о мире неприемлемым для начала переговоров, сообщают «Известия».
«Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Украина только заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала какого-либо формата переговоров», — отметил посол.
Мирошник подчеркнул, что продолжение переговоров при посредничестве США возможно, однако для этого требуется отдельная договоренность. «Но по крайней мере на сегодняшний день никаких особых пожеланий с украинской стороны вести диалог именно таким образом мы не видим», — уточнил он.