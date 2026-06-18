Марочко: освободив Кутузовку, ВС РФ открыли фронт для наступления на запад

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Кутузовку в ДНР, открыли фронт в 7 км для наступления в западном направлении, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, контроль над Кутузовкой говори о том, что военные РФ развивают успех на добропольском участке.
«После освобождения Нового Донбасса пришла очень серьезная новость об освобождении Кутузовки. Сейчас могу отметить, что мы заняли ключевые рубежи для того, чтобы продвигаться в западном направлении на участке шириной более 7 км», — сказал он.
Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили Кутузовку 17 июня, сообщили ранее в Минобороны РФ.