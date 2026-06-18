Рубио принес Трампу документ по Ирану прямо за ужином в Версале

Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту США Дональд Трамп меморандум о взаимопонимании с Ираном во время ужина в Версале. Об этом следует из видеозаписи, распространенной пресс-службой американского лидера.
На кадрах видно, как Трамп подписывает документ черным маркером. В тексте, судя по изображению, содержится более десяти строк. После подписания президент передал лист обратно Рубио, который забрал документы.
Во время процедуры рядом находился президент Франции Эммануэль Макрон, который поздравил американского лидера. Присутствовавшие на ужине гости, включая первую леди Брижит Макрон, аплодировали происходящему.
По данным опубликованных материалов, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан Рубио и затем представлен Трампу. Содержание части документов, переданных госсекретарем, остается неизвестным.
Иран и США ранее заявляли о завершении подготовки меморандума. Документ, как ожидается, должен стать основой для последующих переговоров и потенциального соглашения, включая вопросы, связанные с разблокировкой Ормузского пролива и дальнейшей дипломатической повесткой между двумя странами.
Отмечается, что после подписания стороны планируют перейти к следующему этапу — обсуждению конкретных условий будущих договоренностей в рамках ограниченного временного окна для переговоров.
Дополнительно стоит отметить, что тема Ормузского пролива традиционно рассматривается как один из ключевых факторов глобальной энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, что делает любые соглашения вокруг него предметом повышенного внимания международных рынков и дипломатических ведомств.
Ранее мы писали: Иран отказался вывозить уран после подписания меморандума с США.
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