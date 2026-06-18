Рубио принес Трампу документ по Ирану прямо за ужином в Версале

Дополнительно стоит отметить, что тема Ормузского пролива традиционно рассматривается как один из ключевых факторов глобальной энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, что делает любые соглашения вокруг него предметом повышенного внимания международных рынков и дипломатических ведомств.