«Очередная ступень эскалации»: как Европа пытается укрепить оборонный потенциал Украины

«И в случае с “Нептуном-2” будет то же самое. Модификация ракет “Нептун” — это попытка модернизации ракет ещё советских времён, но уже с западной электроникой, западной начинкой соответственно и другими комплектующими. Это по сути будут ракеты европейского производства, которые лишь собираются и запускаются с территории Украины, потому что сам украинский ВПК, именно ракетостроительная отрасль, стагнирует с начала девяностых годов. Да, есть попытки возобновить производство тех или иных вооружений либо адаптировать пусковые контейнеры ЗРК под запуск ракет меньшей дальности, но всё это все больше напоминает окопное творчество», — подчеркнул Камкин в разговоре с RT.