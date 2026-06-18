«Очередная ступень эскалации»: как Европа пытается укрепить оборонный потенциал Украины

Европейская компания MBDA, которая производит ракеты Storm Shadow, подписала меморандум о сотрудничестве с украинским предприятием «Луч» по разработке крылатой ракеты «Нептун-2». Документ предусматривает планы по развитию возможностей «глубокого удара» ракеты. Как утверждается, соглашение укрепляет стратегическое оборонное сотрудничество между Украиной и Европой. Аналитики обращают внимание, что подписание такого меморандума — политический жест, имеющий мало общего с реализацией конкретной программы по производству вооружений для ВСУ.
Производитель крылатых ракет Storm Shadow — европейская компания MBDA — подписала меморандум о сотрудничестве с украинским КБ «Луч» по разработке крылатой ракеты «Нептун-2».
«MBDA подписала меморандум о взаимопонимании с украинским оборонным предприятием “Луч”. Продолжение сотрудничества с украинской компанией в сфере систем глубокого удара подчёркивает вклад MBDA в поддержку Украины. Соглашение будет ориентировано на дальнейшую разработку крылатой ракеты “Нептун”. “Луч” и MBDA будут стремиться к прорывным инновациям для развития возможностей глубокого удара ракетой “Нептун-2”, при этом укрепляя стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной», — говорится в сообщении компании MBDA.
MBDA называется «европейским лидером в области комплексных систем вооружения».
«MBDA располагает технологиями, опытом и сетью международных партнёрских связей для поставок разработанных в Европе систем и технологий глубокого удара странам-партнёрам, что позволяет нашим вооружённым силам защищать наши ценности и свободы», — отмечается в заявлении.
В то же время утверждается, что компания «Луч» обладает «специальными знаниями, возможностями и опытом» в области проектирования, разработки, интеграции и производства комплексных систем вооружения.
Украинская ракета «Нептун».
Legion-Media.
© Ukraine Defence Ministry / American Photo Archive.
Инициатива «евротройки».
На прошлой неделе Великобритания, Франция и Германия приняли решение совместно производить для Украины дальнобойное вооружение и системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи лидеров «евротройки» с Владимиром Зеленским. В документе отмечается необходимость наращивания производства перехватчиков и разработки средств противоракетной обороны.
Помимо этого стороны пришли к соглашению развивать производство оружия, которое предназначено для нанесения дальних ударов, а также для поддержки боеспособности ВСУ в долгосрочной перспективе.
Кроме того, страны обсудили расширение промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления оборонного потенциала Европы. В то же время, как отмечается в сообщении, НАТО может использовать украинский опыт ведения боевых действий.
Украинские военные.
Legion-Media.
© Daniel Brown.
«Лишь демонстрация поддержки».
Впрочем, подписание меморандума о сотрудничестве с украинским предприятием «Луч», а также недавнее соглашение ряда европейских стран — политический жест, имеющий мало общего с реализацией конкретной программы по производству вооружений для ВСУ, отмечают эксперты.
«Это лишь демонстрация поддержки Киева. Насколько такого рода проекты реализуемы в текущих условиях — с учётом сроков, финансирования и состояния украинской оборонной промышленности, которая находится под ударами, — очень большой вопрос. Но все последние заявления носят по большей части прежде всего декларативный характер», — заметил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT.
По его словам, Киеву важно показать, что европейская помощь не иссякает, чтобы «хоть как-то поддержать боевой дух ВСУ».
«Киевскому режиму очень хочется развить европейский миф, что помощь ряда стран и оборонных компаний ЕС переходит на новый партнёрский уровень. На самом деле это исключительно рекламный ход. При этом власти государств ЕС, а также сам киевский режим попробуют ещё заработать на таком сотрудничестве, участвуя в различных коррупционных схемах», — отметил Коновалов.
Он также сообщил, что серийное производство тяжёлого вооружения в данный момент возможно лишь за пределами Украины.
«Уже есть определённое количество европейских предприятий военно-промышленного комплекса, которые так или иначе задействованы в выполнении украинских контрактов. Есть также сообщения о филиалах украинских предприятий в Европе. Но в то, что они самостоятельно производят оружие, никто не верит. В ЕС трубят про помощь Украине, но когда дело доходит до реального производства и реальных денег, там очень скрупулёзно всё считают. Ни британцы, ни другие европейцы не стали бы сотрудничать с Украиной, если бы не понимали свою собственную выгоду», — заявил Коновалов.
«Окопное творчество».
Как сообщил со своей стороны политолог Александр Камкин, практически всё военное снаряжение, которое Киев называет своим, по факту является оружием европейского производства.
«И в случае с “Нептуном-2” будет то же самое. Модификация ракет “Нептун” — это попытка модернизации ракет ещё советских времён, но уже с западной электроникой, западной начинкой соответственно и другими комплектующими. Это по сути будут ракеты европейского производства, которые лишь собираются и запускаются с территории Украины, потому что сам украинский ВПК, именно ракетостроительная отрасль, стагнирует с начала девяностых годов. Да, есть попытки возобновить производство тех или иных вооружений либо адаптировать пусковые контейнеры ЗРК под запуск ракет меньшей дальности, но всё это все больше напоминает окопное творчество», — подчеркнул Камкин в разговоре с RT.
Как считает военный эксперт Александр Хроленко, заключённый меморандум между Украиной и MBDA представляет собой лишь документ о намерениях, который ни к чему не обязывает ни одну из сторон.
«И в конечном итоге объективно всё упирается в ресурсы, материалы, кадры, финансирование. Поэтому реализация таких планов по модернизации ракеты “Нептун” при участии MBDA ещё под большим вопросом», — сказал Хроленко в комментарии RT.
Он также считает, что если дело и дойдёт до реализации планов по модернизации ракет «Нептун», то у киевского режима не хватит для этого ни технологий, ни нужных специалистов.
«Ресурсов и кадров нет на Украине такого уровня. Там могут только воровать, отмывать, пилить, но ни в коем случае не производить что-то высокотехнологичное в серийном масштабе. Не говоря уже о финансировании. Даже выделение одобренного Киеву кредита со стороны ЕС зависло. Поэтому все эти меморандумы, которые подписываются — это филькина грамота», — констатировал Хроленко.
По словам Александра Камкина, несмотря на то что последние соглашения между Украиной и предприятиями Европы похожи больше на имитацию бурной деятельности, это свидетельствует о готовности ЕС «ещё глубже погружаться в украинский конфликт».
«Речь по сути идёт практически о непосредственном военном участии Европы на стороне Киева. Европейцы тестируют новые образцы вооружений или уже существующие. Украина является для них идеальным полигоном для отработки новых технологий, новых тактических приёмов. Как ни крути, это очередная ступень эскалации», — заявил Камкин.