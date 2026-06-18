Дубль Кейна, «пушка» Батурины и спасения Ливаковича: Англия обыграла Хорватию в самом зрелищном матче ЧМ по футболу

Англия взяла верх над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Соперники начали без раскачки и отличились четырежды ещё до перерыва: на два гола Гарри Кейна — с пенальти и после углового — «шашечные» ответили выстрелом Мартина Батурины из-за пределов штрафной и шикарной двухходовкой по центру, которую завершил Петар Муса. Однако во втором тайме подопечные Томаса Тухеля прибрали инициативу к своим рукам и отличились ещё дважды усилиями Джуда Беллингема и Маркуса Рашфорда.
После начала чемпионата мира многие сетовали на слишком большое количество проходных матчей на групповом этапе. Однако противостояние Англии и Хорватии вполне соответствовало даже уровню плей-офф, ведь между собой сошлись одни из сильнейших европейских сборных.
Британцы под руководством Гарета Саутгейта добрались до полуфинала ЧМ-2018 и взяли серебряные награды Евро-2020 и Евро-2024. Правда, на нынешний мундиаль их привёз уже Томас Тухель. В свою очередь, «шашечные» попали в тройку сильнейших на двух первенствах планеты подряд. И их по-прежнему возглавлял Златко Далич.
Более того, в ростере осталось достаточно исполнителей, которые брали бронзу даже ещё на ЧМ в России. А для одного из них 39-летнего Луки Модрича нынешний турнир вовсе может стать лебединой песней. По информации СМИ, ветеран, хотя получил предложения от нескольких клубов, не имеет мотивации продолжать карьеру.
Дополнительного интереса придавал и тот факт, что пути коллективов часто пересекаются. За последние восемь лет они сошлись в пятый раз. «Три льва» потерпели обидное поражение в полуфинале ЧМ в России, но потом одержали победу в Лиге наций и на групповом этапе Евро-2020.
«Шашечные» удивили британцев высоким прессингом в дебюте и даже создали неплохой момент после подачи углового — Йосип Шутало пробил выше с линии вратарской. Но постепенно соперники пришли в себя и забрали мяч под свой контроль.
Вдобавок вскоре подарок на ровном месте им сделал Лука Модрич. Теперь уже при розыгрыше углового у собственных ворот он попытался вынести мяч, но не заметил выскочившего из-за спины Чуквунонсо Мадуэке. Судья без раздумий указал на точку. Однако Гарри Кейн не слишком удачно пробил в правый от себя угол, и Доминик Ливакович выручил партнёров.
Их радость оказалась недолгой, поскольку арбитры на VAR подсказали, что вратарь вышел с линии раньше положенного. Со второй попытки форвард перехитрил его и отметился юбилейным 80-м голом в составе национальной команды. Попутно он ещё и стал рекордсменом ЧМ по реализованным одиннадцатиметровым — пять.
Пропустив, действующие бронзовые призёры долго не могли прийти в себя. Помогла им вернуться в игру пауза на водопой. После неё они наконец ожили. А первое же попадание в створ преобразовали в шедевр. Петар Сучич в штрафной убрал опекуна и выполнил скидку на Мартина Батурину. Джордан Пикфорд дотянулся до мяча после выстрела оппонента, но выручить не сумел.
Однако это был ещё не конец. Скоро англичане снова отличились благодаря угловому. Причём дубль оформил Кейн. Нападающему позволили спокойно пробить головой с близкого расстояния. А на шестой компенсированной минуте «шашечные» опять восстановили равновесие. На этот раз Петар Муса воспользовался пасом Ивана Перишича.
Англичане отреагировали на произошедшее как подобает гранду и в начале второго тайма смяли оппонентов. Во многом этому способствовал быстрый гол Джуда Беллингема на 47-й минуте. Хавбек «Реала» воспользовался забросом Эллиота Андерсона со своей половины поля, ворвался в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.
Далее началось форменное избиение хорватов. Тут же Нико О’Райли после подачи углового чудом не попал в ближний угол. Но самым настоящим чудом для действующих бронзовых призёров турнира стали действия Ливаковича на последнем рубеже, совершившего в общей сложности семь сейвов.
На этом отрезке он сделал всё, чтобы сохранить интригу. Особенно запомнилось двойное спасение Доминика по ходу розыгрыша очередного углового. Тогда вратарь сначала парировал удар О’Райли головой в упор, а потом справился с добиванием Энтони Гордона. Спустя пару минут голкипер опять заставил болельщиков хвататься за голову, отбив два выстрела Кейна и не позволив тому оформить хет-трик.
Лишь по истечении часа «шашечные» отодвинули игру от своих ворот. Помогли и рокировки Далича. В частности, он не побоялся убрать Модрича. Появился на поле и бывший футболист ЦСКА Никола Влашич. Как раз один из свежих исполнителей едва не сравнял счёт. Марко Пашалич ворвался в штрафную с правого фланга и сильно пробил. Партнёров выручил Пикфорд.
Однако в концовке сработала замена Тухеля. Маркус Рашфорд получил пас справа от Букайо Сака, сместился в штрафную и отправил снаряд в угол, не оставив шансов даже Ливаковичу.
Таким образом, Англия и Хорватия выдали пока лучший матч первенства. А «Три льва» сходу продемонстрировали, что готовы решать самые высокие задачи. Пусть первая половина получилась для них неоднозначной, во второй они разнесли маститых оппонентов.