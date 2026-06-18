Дубль Кейна, «пушка» Батурины и спасения Ливаковича: Англия обыграла Хорватию в самом зрелищном матче ЧМ по футболу

Пропустив, действующие бронзовые призёры долго не могли прийти в себя. Помогла им вернуться в игру пауза на водопой. После неё они наконец ожили. А первое же попадание в створ преобразовали в шедевр. Петар Сучич в штрафной убрал опекуна и выполнил скидку на Мартина Батурину. Джордан Пикфорд дотянулся до мяча после выстрела оппонента, но выручить не сумел.