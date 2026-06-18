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Лула да Силва объяснил, почему стал общаться с Трампом письменно

В личных беседах американский лидер «говорит много, а слушает мало», отметил президент Бразилии.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом был вынужден перейти к письменной форме общения, так как тот в личных беседах «говорит много, а слушает мало».

Лула да Силва отметил, что в мае в ходе визита в США хотел обсудить с Трампом совместные усилия по борьбе с преступностью в Южной Америке. Однако президент Соединенных Штатов в ходе переговоров брал инициативу разговора на себя, вследствие чего бразильский лидер решил уже по окончании визита направить в Вашингтон официальное письмо.

«[Вот почему] я направил [наши предложения] в письменной форме, потому что президент Трамп много говорит и очень мало слушает», — заявил он в беседе с журналистами по окончании участия в саммите Группы семи во Франции. По словам Лулы да Силвы, он написал Трампу уже четыре письма.

Бразильский лидер также вновь указал на недопустимый характер поведения президента США во взаимоотношениях с коллегами. «Он все еще продолжает себя вести как император», — добавил глава бразильской администрации.

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