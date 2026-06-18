Лула да Силва объяснил, почему стал общаться с Трампом письменно

«[Вот почему] я направил [наши предложения] в письменной форме, потому что президент Трамп много говорит и очень мало слушает», — заявил он в беседе с журналистами по окончании участия в саммите Группы семи во Франции. По словам Лулы да Силвы, он написал Трампу уже четыре письма.