Жительница Смоленска задержана на Сахалине за кражу 1,5 млн у пенсионеров

Восемнадцатилетняя жительница Смоленска, завербованная телефонными аферистами, задержана в аэропорту Южно-Сахалинска за хищение у пенсионеров драгоценностей и денег.
Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
Как установили полицейские, девушка попалась на уловки мошенников, которые под видом сотрудников поликлиники выманили у неё персональные данные, а затем, угрожая уголовной ответственностью, предложили «сотрудничество с органами безопасности». Выполнив ряд поручений в нескольких регионах, она прилетела на Сахалин.
По указанию кураторов девушка купила инструменты, вскрыла сейфы в квартире пенсионеров и похитила деньги, ювелирные украшения и золотые монеты на сумму свыше 1,5 млн рублей. Попасть в квартиру удалось после того, как аферисты обманным путём получили ключи от внучки пострадавших.
В тот же день девушка попыталась улететь в Москву, но была задержана полицейскими прямо в аэропорту. Часть похищенного она успела зачислить на свою банковскую карту.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России.
Всё изъятое имущество после следственных действий будет возвращено пенсионерам.
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