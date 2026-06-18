Жительница Смоленска задержана на Сахалине за кражу 1,5 млн у пенсионеров

Как установили полицейские, девушка попалась на уловки мошенников, которые под видом сотрудников поликлиники выманили у неё персональные данные, а затем, угрожая уголовной ответственностью, предложили «сотрудничество с органами безопасности». Выполнив ряд поручений в нескольких регионах, она прилетела на Сахалин.