Трамп заявил о снижении стоимости нефти

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отметил снижение стоимости нефти.
«[Цена на] нефть падает», — сказал он после подписания документа. Как видно на видеозаписи, опубликованной заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Дэном Скавино, меморандум Трампу передал госсекретарь США Марко Рубио. Американский лидер подписал документ в присутствии Рубио, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лиц.
Как уточнил Скавино, «Трамп подписал меморандум о взаимопонимании после того, как его получил госсекретарь Рубио». По словам чиновника, американский лидер сделал это перед ужином с Макроном в Версальском дворце.