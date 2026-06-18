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Трамп заявил о снижении стоимости нефти

Президент США сделал это утверждение после подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отметил снижение стоимости нефти.

«[Цена на] нефть падает», — сказал он после подписания документа. Как видно на видеозаписи, опубликованной заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Дэном Скавино, меморандум Трампу передал госсекретарь США Марко Рубио. Американский лидер подписал документ в присутствии Рубио, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лиц.

Как уточнил Скавино, «Трамп подписал меморандум о взаимопонимании после того, как его получил госсекретарь Рубио». По словам чиновника, американский лидер сделал это перед ужином с Макроном в Версальском дворце.

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