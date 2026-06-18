«Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. Русские это знают», — отметил он.
Вместе с тем эксперт предостерег, что Украина в своем стремлении может переступить опасную черту.
«Проблема в том, что со временем провокации становятся все опаснее. Поэтому США крайне важно повысить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения этого конфликта», — подчеркнул аналитик.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.