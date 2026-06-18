Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.