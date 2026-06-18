В Яндекс Go объяснили, как вернуть забытые в такси вещи

Отдельный случай — когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. Связаться с поддержкой можно с устройства родственника или друга, а также написать на электронную почту. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.