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В Яндекс Go объяснили, как вернуть забытые в такси вещи

Забывшему вещи в такси пассажиру следует в первую очередь связаться с водителем через приложение, кнопка звонка доступна 48 часов.

Забывшему вещи в такси пассажиру следует в первую очередь связаться с водителем через приложение, кнопка звонка доступна 48 часов.

Об этом РИА Новости рассказали в «Яндекс Go».

Если водитель не отвечает или прошло больше двух дней, необходимо обратиться в службу поддержки, подробно описав забытый предмет и указав детали поездки.

Отдельный случай — когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. Связаться с поддержкой можно с устройства родственника или друга, а также написать на электронную почту. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.

«Главная рекомендация пассажирам — не откладывать обращение. Чем раньше поступит информация о пропаже, тем выше вероятность быстро найти и вернуть забытую вещь», — прокомментировали в компании.

Ранее автоюрист Сергей Радько заявил, что при неподобающем поведении водителя такси пассажиру стоит сообщить об этом агрегатору.