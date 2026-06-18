На Сахалине задержали девушку, завербованную мошенниками

По указанию куратора смолянка купила в Южно-Сахалинске болгарку, лом, молоток и перчатки, а затем вскрыла сейфы в квартире пенсионеров и похитила деньги, ювелирные украшения и золотые монеты на сумму более 1,5 миллиона рублей. В тот же день она купила билет до Москвы и отправилась в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее задержали сотрудники полиции. Всю операцию кураторы контролировали по видеосвязи.