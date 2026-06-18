На Сахалине задержали девушку, завербованную мошенниками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн — РИА Новости. Полиция задержала в аэропорту Южно-Сахалинска 18-летнюю жительницу Смоленска, которая помогла телефонным мошенникам похитить у пенсионеров драгоценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
«Следователи возбудили уголовное дело по п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). На время расследования дела подозреваемая заключена под стражу», — говорится в сообщении.
Девушка попалась на уловки аферистов, которые представившись сотрудниками поликлиники, выманили у нее персональные данные, а затем стали угрожать уголовной ответственностью. Как отмечает пресс-служба, в качестве выхода из ситуации смолянке предложили «сотрудничество с органами безопасности». Выполнив ряд «заданий» в нескольких регионах России, подозреваемая прилетела на Сахалин.
По указанию куратора смолянка купила в Южно-Сахалинске болгарку, лом, молоток и перчатки, а затем вскрыла сейфы в квартире пенсионеров и похитила деньги, ювелирные украшения и золотые монеты на сумму более 1,5 миллиона рублей. В тот же день она купила билет до Москвы и отправилась в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее задержали сотрудники полиции. Всю операцию кураторы контролировали по видеосвязи.
Попасть в квартиру девушка сумела после мошеннической схемы, реализованной аферистами с внучкой пенсионеров, которая оставила ключи в почтовом ящике, а стариков увела в кино.
При задержании полицейские обнаружили у девушки похищенное имущество, часть денег она положила себе на банковскую карту. После проведения необходимых следственных действий изъятое будет возвращено пенсионерам, отмечает пресс-служба.