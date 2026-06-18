Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской

При этом, предупредил эксперт, у подобного проекта очень большой срок реализации, хотя эффект от него будет достаточно высокий. Ведь для того, чтобы проект оказался успешным, необходимо будет сделать доступной Чукотку. «Надо строить железную дорогу, автомобильные дороги, по которой будут перевозиться грузы и доставляться в США. С другой стороны, мы должны будем получать грузы с той стороны и эффективно их реализовывать», — пояснил Воротников.