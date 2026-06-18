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Запасы иссякли: США хотят запустить производство американских ракет прямо на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американским производителям вооружений с просьбой организовать выпуск ракет для Киева по лицензии в европейских странах и непосредственно на Украине. О таких планах рассказали источники Bloomberg.

Источник: Life.ru

Причиной инициативы стало истощение собственных арсеналов Соединённых Штатов на фоне противостояния с Ираном. По замыслу, это позволит быстрее насыщать украинскую армию необходимыми боеприпасами без критической нагрузки на склады Пентагона.

Сейчас Штаты уже выпускают часть своей номенклатуры за границей, в том числе зенитные системы Patriot. Однако в Bloomberg подчёркивают: к расширению подобной практики Вашингтон подходит крайне аккуратно.

Главные сдерживающие факторы — защита прав на интеллектуальную собственность и жёсткий контроль над цепочками поставок. Детали возможных соглашений пока не раскрываются.

16 июня Трамп заявил, что намерен вплотную заняться проблемами урегулирования ситуации. В то же время многие лидеры стран Европы выражают опасения, что их снова могут оставить за бортом потенциального переговорного процесса между Москвой и Киевом.

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