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Посол России в Молдавии: самолёты ВСУ садятся на молдавском аэродроме Маркулешты

На молдавском аэродроме Маркулешты регулярно приземляются украинские военно-транспортные самолёты.

На молдавском аэродроме Маркулешты регулярно приземляются украинские военно-транспортные самолёты.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.

По его словам, параллельно идёт модернизация аэродрома. Подобная активность вызывает вопросы о соблюдении Кишинёвом конституционного статуса нейтрального государства.

«Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолёты. Наверное, они не картошку с творогом везут», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что эти обстоятельства требуют внимания именно в контексте нейтралитета республики.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил о желании западных стран открыть второй фронт против России в Приднестровье.

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