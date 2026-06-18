Реакция Мелони на шепот Макрона попала на видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в центре внимания СМИ после эпизода с участием президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7. На необычную реакцию итальянского политика обратило внимание издание Daily Mail.
На опубликованных кадрах видно, как Мелони наклоняется в сторону французского лидера. После этого Макрон, прикрыв рукой рот, что-то говорит ей на ухо.
Затем премьер-министр Италии поворачивается вполоборота и закатывает глаза. Именно этот момент вызвал активное обсуждение в СМИ и социальных сетях.
Как отмечает издание, участники подобных международных встреч обычно стараются сохранять нейтральное выражение лица во время официальных мероприятий, однако в данном случае эмоции Мелони оказались заметны окружающим.
При этом содержание разговора между двумя политиками остается неизвестным. Ни французская, ни итальянская сторона не раскрывали, о чем именно шла речь в тот момент.
Эпизод произошел на полях саммита «Большой семерки», где мировые лидеры обсуждали широкий круг международных вопросов и проводили как официальные переговоры, так и неформальные беседы.
Дополнительный интерес к произошедшему вызван тем, что короткие невербальные реакции лидеров во время крупных международных форумов нередко становятся предметом отдельного внимания прессы, поскольку позволяют наблюдателям строить различные предположения о характере общения между участниками встреч, хотя официальных подтверждений таким трактовкам обычно не бывает.
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