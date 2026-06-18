Реакция Мелони на шепот Макрона попала на видео

Дополнительный интерес к произошедшему вызван тем, что короткие невербальные реакции лидеров во время крупных международных форумов нередко становятся предметом отдельного внимания прессы, поскольку позволяют наблюдателям строить различные предположения о характере общения между участниками встреч, хотя официальных подтверждений таким трактовкам обычно не бывает.