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США планируют лицензионный выпуск ракет в Европе и на Украине

Администрация США во главе с президентом Трампом планирует организовать лицензионный выпуск американских ракет в Европе, а также на Украине.

Источник: AP 2024

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, ракетный арсенал Соединенных Штатов значительно сократился в ходе войны с Ираном, и на его восстановление потребуется время.

В связи с этим президент проинформировал союзников о намерении рассмотреть возможность производства ракет за пределами страны. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что конкретные лицензии будут детально обсуждаться странами-участницами.

Агентство напоминает, что США уже осуществляют за рубежом лицензионное производство отдельных видов вооружений. В качестве примера приводится выпуск зенитных ракет Patriot в Германии.

Ранее американский лидер на саммите G7 во Франции заявил, что Вашингтон рассмотрит вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на украинской территории. По его словам, Киев обратился к США с соответствующей просьбой.

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