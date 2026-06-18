В МИД Ирана заявили, что из страны не будет вывозиться обогащённый уран

Обогащённый уран не будет вывозиться из Ирана, и Тегеран добивался этого с начала переговоров, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
«Мы с самого начала говорили, что обогащенные материалы не будут вывозиться из страны. Один из вариантов — разубоживание на территории Ирана. Это не новый вариант», — отметил дипломат в эфире телевидения исламской республики.
Он рассказал об этом после объявления о подписании меморандума с США об окончании конфликта. Вслед за заключением этого соглашения должны возобновиться переговоры об иранской ядерной программе и санкциях против Ирана.
Напомним, 16 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят уничтожить запасы обогащённого урана исламской республики после того, как вывезут их из указанной страны. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не планируют оставлять этот материал у себя.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники проинформировал, что Иран начал герметизацию мест хранения запасов обогащённого урана. Вследствие чего были уничтожены тоннели, ведущие к указанным хранилищам. Кроме того, иранская сторона заминировала входы в объекты.