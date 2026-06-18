Разработчики «Молнии-ПВО» заявили об эффективности аппарата против БПЛА

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. FPV-дроны самолетного типа «Молния-ПВО» зарекомендовали себя как эффективное средство против беспилотников. Об этом сообщили в компании-разработчике.
«Некоторое время назад на СВО стали применять противодроновую “Молнию-ПВО”. Аппараты показали себя эффективными против низколетящих целей, среди пораженных ею беспилотников противника, в том числе такие аппараты, как БПЛА “Лютый”, — сказал собеседник на полях выставки “Национальная безопасность. Беларусь — 2026”.
Он добавил, что также помимо ударной, разведывательной («Молния-Р»), и противодроновой версии, уже созданы инженерная версия «Молния-И», а также грузоподъемная «Молния-13» (с массой полезной нагрузки в 13 кг).