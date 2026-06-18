Трамп и Макрон поборолись на руках при встрече в Версале

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон устроили силовое состязание на руках во время встречи в Версале.
Об этом сообщает РИА Новости.
Рукопожатие лидеров быстро перешло в захват, они сцепили правые ладони в замок.
Макрон начал борьбу первым, но Трамп перехватил инициативу. Он похлопал французского президента по плечу свободной рукой и притянул его запястье к себе.
Демонстрируя превосходство, американский лидер повторил манёвр, снова прижав руку Макрона к груди. Французскому президенту пришлось развернуть весь корпус, чтобы отыграть позицию.
14 мая во время приветствия Трамп попытался притянуть к себе руку председателя КНР Си Цзиньпина, однако китайский лидер сохранил инициативу.