На Западе заговорили о переломе в зоне специальной военной операции

В публикации также отмечается, что оценки дальнейшего развития конфликта остаются предметом активных дискуссий как среди западных аналитиков, так и в политических кругах, при этом различные эксперты по-разному оценивают перспективы военной и финансовой поддержки Украины со стороны ее зарубежных партнеров.