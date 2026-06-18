В Гознаке рассказали о новых технологиях защиты банкнот

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Гознак использовал в обновленных тысячерублевых банкнотах решения, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора, постоянно работает над улучшением защиты и созданием новых элементов, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Аркадий Трачук.
«У нас есть много интересных решений среди оптически-переменных признаков, которые меняют изображение или цвет в зависимости от угла обзора. Некоторые из них использовались в обновленных купюрах номиналом в тысячу и пять тысяч рублей», — сказал он.
Гознак традиционно фокусирует внимание на защитных нитях и способах их введения, добавил глава компании.
«Мы постоянно работаем над совершенствованием имеющихся элементов защиты и созданием новых. В этом бизнесе не бывает так, чтобы защитный элемент разрабатывался с нуля специально под готовящуюся новую банкноту», — указал Трачук.
По его словам, у Гознака есть научно-исследовательский институт, компания взаимодействует с разными заказчиками, университетами, научными организациями. Постоянно работают исследовательские группы, которые планомерно занимаются разработкой защитных технологий, подчеркнул он.
Банк России ввел в обращение обновленную тысячерублевую банкноту в декабре прошлого года. Она выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, уточнял регулятор.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.