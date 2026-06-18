Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября

Голосование на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2026 года пройдет в течение трех дней. Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома (ЦИК) России 17 июня, сообщает РИА Новости (18+).
«Принимаем постановление (о дате голосования. — Прим. ред.), 14 человек за, один воздержался», — сказала она на заседании ЦИК.
Кроме того, она напомнила, что в выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.
Председатель комиссии также заявила, что Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения.
Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в сентябре важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Накануне 17 июня Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выборы в Государственную Думу IX созыва пройдут 20 сентября. При этом Памфилова, уточняла что с 16 июня в стране начались «избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов».
Как писала «Парламентская газета» (18+), выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Партии обязаны провести предвыборные съезды для выдвижения кандидатов в депутаты не позднее 11 июля. По итогам съездов политическим организациям предстоит подать в ЦИК пакеты документов для заверения как федеральных списков, так и списков по одномандатным округам. Затем начнется процедура регистрации кандидатов и списков: документы на регистрацию федерального списка следует подать одновременно в Центризбирком не раньше чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования.
В период выборов охрану в приграничных регионах усилят сотрудники МВД и Росгвардии. При этом участие в голосовании впервые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, для исторических регионов будут сформированы отдельные одномандатные округа: в ДНР — три округа, в ЛНР — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.
Что касается обеспечения безопасности, то, по словам Эллы Памфиловой, избирательная система должна учесть все возможные угрозы. При этом кампания, как указала глава ЦИК, должна пройти «так, как должно», вне зависимости от обстоятельств и возможных экстремальных факторов.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал политиков воздерживаться от популизма и демагогии в предвыборный период. Он отметил, что избиратели судят не по хорошим намерениям, а по конкретным результатам и принятым решениям.
Напомним, жителям Хабаровского края предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, депутатов Хабаровской городской Думы по трем округам, а также депутатов Собраний 12 муниципальных округов.