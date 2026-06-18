Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября

Партии обязаны провести предвыборные съезды для выдвижения кандидатов в депутаты не позднее 11 июля. По итогам съездов политическим организациям предстоит подать в ЦИК пакеты документов для заверения как федеральных списков, так и списков по одномандатным округам. Затем начнется процедура регистрации кандидатов и списков: документы на регистрацию федерального списка следует подать одновременно в Центризбирком не раньше чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования.