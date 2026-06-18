Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после завершения саммита G7 во Франции сообщил изданию Metrópoles, что страны, оказывающие поддержку Украине, устали ее поддерживать и ищут пути урегулирования конфликта.
Бразильский лидер подчеркнул, что не только спонсоры Киева, но и само украинское общество устало от текущего противостояния.
«Все заинтересованы в завершении этого конфликта», — отметил он.
Лула также выразил намерение провести дополнительные консультации с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН с целью поиска путей установления перемирия на территории Украины.
Ранее издание Schweiz heute сообщало, что президент США Дональд Трамп демонстративно игнорировал Владимира Зеленского во время встречи лидеров G7 во Франции.