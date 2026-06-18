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Президент Бразилии заявил, что спонсоры Украины устали ее поддерживать

Лула да Силва заявил об усталости союзников Киева.

Источник: Аргументы и факты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после завершения саммита G7 во Франции сообщил изданию Metrópoles, что страны, оказывающие поддержку Украине, устали ее поддерживать и ищут пути урегулирования конфликта.

Бразильский лидер подчеркнул, что не только спонсоры Киева, но и само украинское общество устало от текущего противостояния.

«Все заинтересованы в завершении этого конфликта», — отметил он.

Лула также выразил намерение провести дополнительные консультации с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН с целью поиска путей установления перемирия на территории Украины.

Ранее издание Schweiz heute сообщало, что президент США Дональд Трамп демонстративно игнорировал Владимира Зеленского во время встречи лидеров G7 во Франции.

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