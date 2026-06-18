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Пленный из ВСУ: мобилизованные сами покупали себе сухпайки и обмундирование

Анатолий Манкаль рассказал, что военным в учебном центре запрещали курить и пользоваться телефоном.

БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил ТАСС, что мобилизованные сами покупали сухпайки и обмундирование для службы.

«Действительно задержки в [поставке] обмундирования были. В часть со своим рюкзаком и обмундированием приходилось ехать, брать там у знакомых, друзей, покупать чтоб уехать на учение», — рассказал пленный ВСУ, добавив, что задержки поставок могли длиться месяцами.

Также, по его словам, в учебном центре солдатам запрещали курить и пользоваться телефоном. «Если тебя ловили за курением, тогда это имело тяжелые последствия для всех роты. [Делали] 300 приседаний, отжиманий. То же самое с телефоном», — отметил Манкаль.