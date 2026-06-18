Пленный из ВСУ: мобилизованные сами покупали себе сухпайки и обмундирование

Также, по его словам, в учебном центре солдатам запрещали курить и пользоваться телефоном. «Если тебя ловили за курением, тогда это имело тяжелые последствия для всех роты. [Делали] 300 приседаний, отжиманий. То же самое с телефоном», — отметил Манкаль.