Пленный из ВСУ: мобилизованные сами покупали себе сухпайки и обмундирование

БЕЛГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил ТАСС, что мобилизованные сами покупали сухпайки и обмундирование для службы.
«Действительно задержки в [поставке] обмундирования были. В часть со своим рюкзаком и обмундированием приходилось ехать, брать там у знакомых, друзей, покупать чтоб уехать на учение», — рассказал пленный ВСУ, добавив, что задержки поставок могли длиться месяцами.
Также, по его словам, в учебном центре солдатам запрещали курить и пользоваться телефоном. «Если тебя ловили за курением, тогда это имело тяжелые последствия для всех роты. [Делали] 300 приседаний, отжиманий. То же самое с телефоном», — отметил Манкаль.