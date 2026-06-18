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Разработчик сообщил, что дроны «Молния» применяют все группировки в зоне СВО

В компании-разработчике отметили, что беспилотники используют для исполнения задач разведки, поражения целей и противодействия БПЛА противника.

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. FPV-дроны самолетного типа серии «Молния» применяются всеми группировками ВС РФ в зоне СВО. Об этом сообщили в компании-разработчике.

«Согласно сообщениям Минобороны России, можно с уверенностью сказать, что различные модификации беспилотных комплексов серии “Молния” применяются по всей зоне Специальной военной операции: их активно используют бойцы войск беспилотных систем группировок “Север”, “Восток”, “Запад”, “Центр”, “Днепр”, десантные и инженерные бригады, подразделения войск БПС на защите Курской области, соединения специального назначения и так далее», — сказал собеседник на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь — 2026».

Он добавил, что обеспечение подразделений современными ударными FPV-дронами самолетного типа серии «Молния» осуществляется на регулярной основе для исполнения задач разведки, поражения целей и противодействия БПЛА противника.

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