Минобороны Украины подтвердило задержание крупнейшего в стране телеграм-канала

В МО Украины отметили, что Максима Лавриненко 5 июня остановили военкомы и полицейские для проверки документов.
«После установления отсутствия законных оснований для отсрочки или бронирования его доставили в ТЦК для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении.
Согласно аналитическому ресурсу TGStat, аудитория канала превышает 3,1 миллиона подписчиков.
Напомним, владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывал это с неудобными вопросами власти об оборонной сфере и материалами против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. По словам Лавриненко, его команде хотят заткнуть рот, чтобы не всплыла тема оборонных закупок.
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