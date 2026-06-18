Минобороны Украины подтвердило задержание крупнейшего в стране телеграм-канала

Напомним, владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Сам он связывал это с неудобными вопросами власти об оборонной сфере и материалами против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. По словам Лавриненко, его команде хотят заткнуть рот, чтобы не всплыла тема оборонных закупок.