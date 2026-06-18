Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном чёрным маркером

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, используя чёрный маркер, следует из видеозаписи, опубликованной Белым домом.
Документы американскому лидеру, который находился на ужине в Версальском дворце во Франции, принёс госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио. На кадрах можно увидеть, что страница, которую подписал Трамп, содержит более 10 строк текста.
После процедуры президент США добавил этот лист к другим и вернул документы Рубио. Французский лидер Эммануэль Макрон, сидевший за столом по левую руку от главы Белого дома, поздравил его.
Другие участники ужина, в том числе супруга президента Франции Бриджит Макрон, выразили своё одобрение аплодисментами. Точное количество и содержание страниц, которые унёс Рубио, неизвестно. При этом известно, что на оборотной стороне последнего листа был напечатан текст.
Напомним, ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон официально оформили соглашение о завершении конфликта. От иранской стороны подпись под меморандумом должен был оставить президент исламской республики Масуд Пезешкиан.