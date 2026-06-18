Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном чёрным маркером

Другие участники ужина, в том числе супруга президента Франции Бриджит Макрон, выразили своё одобрение аплодисментами. Точное количество и содержание страниц, которые унёс Рубио, неизвестно. При этом известно, что на оборотной стороне последнего листа был напечатан текст.