Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном чёрным маркером

Дональд Трамп подписал чёрным маркером меморандум о взаимопонимании, который принёс ему на ужине в Версале Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, используя чёрный маркер, следует из видеозаписи, опубликованной Белым домом.

Документы американскому лидеру, который находился на ужине в Версальском дворце во Франции, принёс госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио. На кадрах можно увидеть, что страница, которую подписал Трамп, содержит более 10 строк текста.

После процедуры президент США добавил этот лист к другим и вернул документы Рубио. Французский лидер Эммануэль Макрон, сидевший за столом по левую руку от главы Белого дома, поздравил его.

Другие участники ужина, в том числе супруга президента Франции Бриджит Макрон, выразили своё одобрение аплодисментами. Точное количество и содержание страниц, которые унёс Рубио, неизвестно. При этом известно, что на оборотной стороне последнего листа был напечатан текст.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон официально оформили соглашение о завершении конфликта. От иранской стороны подпись под меморандумом должен был оставить президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше