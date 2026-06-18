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В МИД РФ объяснили, почему текущие заявления Украины о мире ведут в тупик

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что формат заявлений Украины о мире является неприемлемым для начала переговоров. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

«Продолжение [переговоров] в каком-либо формате при “добрых услугах” американской стороны вполне возможно. Но об этом должна быть уже отдельная договорённость. Но по крайней мере на сегодняшний день никаких особых пожеланий с украинской стороны вести диалог именно таким образом мы не видим», — отметил Мирошник.

Он добавил, что текущие предложения делаются для того, чтобы от них отказались. Мирошник добавил, что Россия не видит со стороны Украины особых пожеланий вести диалог при посредничестве США.

Ранее посол по особым поручениям заявил, что Киев на фоне провалов ВСУ на фронте переходит к тактике террора против мирных граждан, в частности атакуя автобусы с детьми, гражданские предприятия и объекты. По его словам, военные неудачи вынуждают противника целенаправленно переносить боевые действия в зону гражданской инфраструктуры и охотиться за беззащитными людьми. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о смене тактики украинских властей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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