Ранее посол по особым поручениям заявил, что Киев на фоне провалов ВСУ на фронте переходит к тактике террора против мирных граждан, в частности атакуя автобусы с детьми, гражданские предприятия и объекты. По его словам, военные неудачи вынуждают противника целенаправленно переносить боевые действия в зону гражданской инфраструктуры и охотиться за беззащитными людьми. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о смене тактики украинских властей.