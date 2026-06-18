Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна

Суд, убедившись, что положение семьи в целом оценивается удовлетворительно, а ее члены не страдают от зависимостей и расстройств, приговорил женщину к штрафу, заключается в материалах. Его сумма в документах не приводится, однако известно, что статья предусматривает санкцию в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода обвиняемого за период до шести месяцев.