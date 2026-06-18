Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Суд в Москве приговорил к штрафу мать ребенка, который, оставшись дома один, свесил ноги на подоконнике 13 этажа, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что ребенка дошкольного возраста, сидящего на подоконнике, увидела женщина из соседнего дома. Она вызвала полицию, чтобы спасти ребенка. При этом прибывшим патрульным даже не пришлось вскрывать замок — дверь квартиры была открыта, взрослых дома не было.
Из материалов следует, что в тот день отец ребенка отправился в строительный магазин, а у матери, директора свадебного салона, появились рабочие дела. Женщина, с ее слов, которые приводятся в документе, оставила сыну телефон с играми, закрыла все окна, закрыла входную дверь на нижний замок и уехала.
Сам ребенок пояснил полицейским, что его действительно оставили дома одного, но из-за игр телефон разрядился, ему стало скучно, тогда он и решил посидеть на подоконнике, сообщается в материалах.
В результате мать мальчика поставили на профилактический учет, привлекли к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию, затем, следует из материалов, в ее отношении возбудили и уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщина полностью признала вину.
В материалах добавляется, что женщина раскаивалась и признавалась в том, что очень сильно любит сына, и не могла предположить, что малыш способен самостоятельно открыть окно и забраться на подоконник. После того, как органы опеки на время забрали мальчика в реабилитационный центр, женщина ежедневно приезжала к нему и привозила гостинцы, рассказывала обвиняемая.
Суд, убедившись, что положение семьи в целом оценивается удовлетворительно, а ее члены не страдают от зависимостей и расстройств, приговорил женщину к штрафу, заключается в материалах. Его сумма в документах не приводится, однако известно, что статья предусматривает санкцию в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода обвиняемого за период до шести месяцев.