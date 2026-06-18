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IRNA: США выведут войска с территорий, прилегающих к Ирану

США взяли на себя обязательство вывести войска из приграничных с Ираном районов.

Источник: Аргументы и факты

В соответствии с меморандумом, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство в течение 30 дней после подписания соглашения вывести войска из районов, прилегающих к Ирану, передает IRNA, ссылаясь на положения документа.

Четвертый пункт меморандума уточняет, что США обязуются завершить вывод своих войск из приграничных с Ираном зон в течение месяца после подписания окончательного соглашения.

Кроме того, после подписания меморандума Вашингтон обязуется начать процесс снятия морской блокады, полностью завершив его в течение месяца. Иран, в свою очередь, обязуется восстановить судоходство до уровня, предшествующего конфликту, в тот же срок.

Согласно девятому пункту меморандума, Соединенные Штаты также обязуются не направлять дополнительные войска в регион после подписания данного документа.

Достижение окончательного соглашения предполагает решение вопросов, связанных с антииранскими санкциями и иранской ядерной программой, и должно быть достигнуто в течение двух месяцев с момента подписания меморандума с возможностью продления данного срока.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что ограничение Ирана в наличии баллистических ракет было бы несправедливым.

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