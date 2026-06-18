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«Русские пришли»: журналист указал на странность в заявлениях на Западе

Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не Россия.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х заявления о России на Западе.

«Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что “русские идут”, но русские так и не пришли», — написал он.

По словам журналиста, Запад сам виноват в кризисе, который сейчас переживает.

«Это последовательный политический идиотизм и некомпетентность разрушили наши города и страны. Не русские», — подчеркнул Боуз.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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