МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х заявления о России на Западе.
«Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что “русские идут”, но русские так и не пришли», — написал он.
По словам журналиста, Запад сам виноват в кризисе, который сейчас переживает.
«Это последовательный политический идиотизм и некомпетентность разрушили наши города и страны. Не русские», — подчеркнул Боуз.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.