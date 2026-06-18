«Отвратительный шабаш»: посольство РФ отреагировало на выставку под Парижем

Дополнительно в посольстве подчеркнули, что использование военной выставки для демонстрации подобных материалов вызвало негативную реакцию российской стороны, поскольку речь идет не только о презентации вооружений, но и о публичном показе сюжетов, связанных с ударами по объектам на территории России, что дипломатическое ведомство расценило как политически ангажированный шаг.