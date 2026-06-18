Пленный рассказал о приказе добить раненого российского бойца

Пленный Даниель Жарков в беседе с РИА Новости заявил, что по приказу командира участвовал в убийстве раненого российского военнослужащего. По его словам, командование потребовало устранить бойца, а не брать его в плен.
Жарков рассказал, что приказ предусматривал скрытное убийство раненого. Он утверждает, что сначала военнослужащие не хотели выполнять распоряжение, однако командир постоянно требовал от них отчета о выполнении задачи.
По словам пленного, давление со стороны командования усиливалось, а бойцы опасались последствий в случае отказа выполнить приказ. Он заявил, что командир регулярно интересовался судьбой раненого российского солдата и настаивал на исполнении распоряжения.
Жарков также сообщил, что в итоге нанес военнослужащему смертельное ранение. После этого, по его утверждению, подразделению были переданы координаты для отхода с занимаемой позиции.
В публикации отмечается, что приказы о добивании раненых противоречат положениям международного гуманитарного права и рассматриваются как серьезное нарушение норм обращения с военнослужащими, выбывшими из боя.
Ранее Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений в отношении российских военнослужащих. Российские власти неоднократно заявляли о необходимости расследования подобных случаев и привлечения виновных к ответственности в рамках действующего законодательства.
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