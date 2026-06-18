Трамп: войска США останутся в Персидском заливе на какое-то время

По словам американского президента, на какой именно срок военнослужащие останутся в регионе — неизвестно. «Вероятно, на какое-то время. Это хорошее место для отдыха. …Я бы сказал, на некоторое время. Посмотрим, как все сложится», — сказал он (цитата по CNN).