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Этаж одной из башен Emirates Financial Towers загорелся в Дубае

Пожар произошел в северной башне Emirates Financial Towers в Дубае. Загорелся этаж, на котором проводился ремонт. Пострадавших нет.

Пожар произошел в северной башне Emirates Financial Towers в Дубае. Загорелся этаж, на котором проводился ремонт. Пострадавших нет.

«Бригады гражданской обороны Дубая успешно локализовали небольшой пожар, возникший на ремонтируемом этаже в здании на Шейх-Зайд-роуд», — указано в сообщении медиаофиса эмирата в соцсети Х. По информации властей, спасатели завершили работы по охлаждению.

Власти прибыли на место через несколько минут в сопровождении нескольких полицейских машин, отмечает Khaleej Times. Проезд к зданию временно перекрыли.

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